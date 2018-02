DETO over vertrek Smit: 'Niet reëel om hem binnen de poorten te houden'

Zo neemt SVZW, één van de grootste concurrenten van DETO op dit moment, na dit seizoen de 23-jarige Frank Smit over. Smit is dit seizoen al goed voor twaalf doelpunten. Hij treedt bij SVZW in de voetsporen van zijn vader en oom, die in een lang verleden ook voor de Wierdense club uitkwamen.

"Ik heb er niet heel lang over getwijfeld", vertelt Smit. "De stap van Enter Vooruit naar DETO was moeilijker. Los van de financiële voordelen denk ik ook dat SVZW een stuk verder is. Hier kon ik geen 'nee' tegen zeggen."

Volledig scherm Frank Smit baalt na een treffer van Flevo Boys. De veelscorende spits van DETO Twenterand speelt vanaf komend seizoen voor SVZW. © Reinier van Willigen

Eliteclub

Bestuurslid Erik Eshuis erkent dat zijn spelers steeds vaker bekeken worden. Hoe anders was dat vorig jaar. "Toen we onderaan stonden kwamen clubs echt niet kijken naar onze spelers", vertelt hij. "Het is voor ons niet reëel om een jongen als Frank Smit binnen de poorten te houden", vult DETO-trainer Jos van der Veen aan. "Die keuze had iedereen gemaakt. Als een eliteclub als SVZW komt voor een speler moet je je erbij neerleggen. Dan kijken we of de gaten kunnen worden opgevuld door jeugdspelers."

Buitenkansjes

Als dat niet het geval is, wordt in de regio gekeken naar buitenkansjes die voor DETO interessant kunnen zijn. Spelers worden gericht benaderd. Van der Veen: "Daar hebben we een technische commissie voor. Die weten heel goed waar de buitenkansjes liggen. Zo hebben wij Smit, Kevin Peppels en Coplan Soumaoro ook gehaald. Spelers worden niet alleen gehaald op basis van hun naam en het verleden. Dat hebben we in het verleden wel gedaan, maar dat doen we niet meer."

Volledig scherm Trainer Jos van der Veen (geheel links) ziet de ploeg met 1-4 verliezen. © Reinier van Willigen

Niveau hoger

Ook Tom Smoes heeft aangegeven te vertrekken bij DETO. Voor hem wacht een avontuur bij Excelsior'31. "Natuurlijk is het jammer dat jongens van de club als hij vertrekken, maar iedereen maakt zijn eigen keuze. Tom kan simpelweg een niveau hoger spelen."

Anderen die opstaan