DETO reist 270 kilometer heen en terug voor duel

Een enkele reis Vriezenveen - Kloetinge: 270 kilometer. Volgens routenet.nl doe je er met de auto, als alles vlekkeloos verloopt, ruim 2,5 uur over. “Tel daar zeker maar een uur bij op als je met de bus gaat”, zegt DETO-aanvaller Kevin Aman. Jaren geleden voetbalde hij met Excelsior’31 al een keer in Zeeland tegen Hoek, nog ietsje verder dan Kloetinge. “De reis ging toen via België, van amateurvoetbal kun je dan echt niet meer spreken. Al met al was het wel een bijzondere ervaring. Bijzonder gaat het nu ongetwijfeld ook weer worden.”