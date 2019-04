DETO speelt gelijk tegen Buitenpost

HSC'21 verliest ook van OJC Rosmalen en is nog niet veilig

15:53 ROSMALEN - Derdedivisionist HSC'21 heeft het tweede duel in drie dagen tijd ook verloren. Zaterdag was Dongen in Haaksbergen te sterk (1-0), maandagmiddag kon HSC'21 niet overtuigen in Rosmalen. Het werd 3-0 voor de thuisploeg. Door de nederlagen is HSC'21 nog steeds niet veilig.