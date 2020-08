DETO-speler Kevin Aman maakt rentree na heftige periode: ‘Herstel wonderbaarlijk goed verlopen’

Uitslagen oefenduels amateur­voet­bal: veel doelpunten

11 augustus ENSCHEDE - Er werden dinsdagavond de nodige oefenwedstrijden gespeeld in het amateurvoetbal. Derdedivisionist Excelsior’31 had in Rijssen weinig moeite met tweedeklasser Hulzense Boys: 5-1. Derdedevisionist HSC’21 verloor in eigen huis.