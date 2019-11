DETO Twenterand op eigen veld onderuit

Kort na rust kwamen de bezoekers op voorsprong. Lorenzo Valente werd de diepte ingestuurd, kapte een verdediger uit en stift de bal over Van Zaltbommel, voor de 0-1. DETO zocht de aanval, maar het was HZVV dat de kansen kreeg. In de slotfase wisten de bezoekers opnieuw te scoren. Vanuit randje buitenspel kon Yoran Popovic door richting het DETO doel. Met een schot, dat houdbaar leek, verraste hij de doelman en zorgde zo voor de beslissing. In de slotseconden was Popovic dichtbij zijn tweede treffer, maar het bleef bij 0-2.