DETO verliest ook op Urk

Na rust was er een mogelijkheid voor Urk, dat kort daarna ook, tevergeefs, een strafschop claimde. Ferdi ter Avest was, op aangeven van Kevin Aman weer dischtbij een doelpunt, maar de aanvaller zag zijn kopbal naast gaan. In de slotfase zette Urk aan, in een poging alsnog het verschil te maken. Vlak voor tijd was het raak. Jelle de Boer verlende een bal met het hoofd en besliste daarmee de wedstrijd. DETO probeerde in de blessuretijd nog gelijk te maken, maar slaagde er niet in de vierde opeenvolgende nederlaag te voorkomen.