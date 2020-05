DETO versterkt zich met speler van Staphorst

‘Japie’ stapte steeds vaker als een oude kerel uit bed, dus stopt hij bij DOS’37

8:40 AADORP/VRIEZENVEEN - Jaap Mulderij (30), gevierd speler van DOS’37 in Vriezenveen, stopt. Hij had zijn afscheid anders voorgesteld, maar door de coronacrisis blijkt dat zijn laatste wedstrijd al is geweest. Op 7 maart speelde hij tegen Go Ahead Kampen.