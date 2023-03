DETO Vriezenveen op de valreep langs de hekkensluiter

Vierdedivisionist DETO Vriezenveen heeft dinsdag drie belangrijke punten gepakt. Het zag er lang naar uit dat het duel tegen hekkensluiter HZVV 0-0 zou blijven. Maar in de 89ste minuut vond de thuisploeg toch nog het net: 1-0. Daardoor is de ploeg van Jürgen Schefczyk gestegen naar de vierde plek op de ranglijst.

In oktober had DETO nog met 5-1 gewonnen, maar deze dinsdagavond had de Vriezenveense ploeg het veel lastiger met HZVV. DETO was in de eerste helft de betere, maar dat leidde niet tot veel kansen. Coplan Soumaoro was dicht bij een treffer, maar de keeper van HZVV bracht redding. Een poging van Hoeseb Yakob werd geblokt in het zestienmetergebied.

HZVV stond compact opgesteld en probeerde er af en toe uit te komen. Balverlies van DETO leidde een counter van de gasten in. Het schot ging hoog over het doel van Roberto Stopel. Vlak voor rust kreeg DETO een vrije trap tegen, op de rand van het strafschopgebied. Ook die poging van HZVV ging over. Soumaoro was daarna nog dicht bij de 1-0 ruststand, maar zijn inzet ging eveneens over.

In de tweede helft kregen beide ploegen kansen. Zo bracht DETO-keeper Stopel in de 73ste minuut redding bij een poging van HZVV. En een kopbal van de gasten ging net naast. Onder andere Kai Wesselink stuitte aan de andere kant op de goed keepende HZVV-doelman.

In de 89ste minuut lukte het Tom Koelman, na een mooie combinatie tussen Tim Pothast en Kai Wesselink, de doelman van HZVV te passeren. In de vijf minuten blessuretijd kwam de zege niet meer in gevaar.

Stand

In de vierde divisie steekt Eemdijk boven de rest uit met 53 punten uit 22 duels. Maar onder Eemdijk is het spannend. Genemuiden staat tweede met 40 punten, gevolgd door DHSC (39) en DETO (38). Zaterdag speelt DETO het uitduel bij Huizen.