DETO wint derby bij SVZW

Qays Shayesteh opende na 35 minuten de score. Hij ontving de bal uit een vrije trap van Lesley Nahrwold. Shayesteh rondde van dichtbij beheerst af: 0-1. DETO leek met een voorsprong te gaan rusten, maar Deniz Sahbaz trok de stand vlak voor rust, in de blessuretijd van de eerste helft, alsnog gelijk: 1-1. Sahbaz mocht aanleggen vanaf de strafschopstip, nadat Stan Nijhuis zijn tegenstander Yessin Maskoul in de rug had geduwd.

Fraaie goals

In de tweede helft stelde DETO orde op zaken. Eerst kwam de ploeg goed weg na een hachelijk moment in de zestien. Maar daarna, zo’n tien minuten na de pauze, rondde Louis Vijfhuizen een fraaie aanval af: 1-2. Ruim tien minuten later gooide Kevin Peppels het duel op slot. Hij krulde de bal vanaf de rand van de zestien schitterend in de kruising: 1-3.