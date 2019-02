DETO wint, Excelsior’31 pakt punt in Aalten

ZONDAG 4A SV Delden na zege bij Vasse koploper in vierde klasse A

17:33 DELDEN - Het is dit seizoen stuivertje wisselen als het gaat om de koppositie in de zondag vierde klasse A. Maar liefst acht clubs doen nog mee om de bovenste plaats, de verschillen zijn minimaal. Zaterdag kwam SV Delden al in actie. De dorpsclub won met 3-2 bij Vasse en mag zich in elk geval een dag koploper noemen.