DETO wint ruim en treft Twenthe Goor in Tukker Cup-finale

video Grensrech­ter krijgt duw bij SVVN, Rijssen Voor­uit-spe­ler jaagt bal in kruising

30 april ENSCHEDE - Een grensrechter krijgt een duw in de buik bij SVVN, een voetballer van Rijssen Vooruit pegelt de bal in de winkelhaak en HSC'21 schiet vaker tegen de paal dan in het doel. Er viel afgelopen week genoeg te beleven in het regionale amateurvoetbal. Herbeleef de meest bijzondere momenten in de video.