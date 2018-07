Dewi Perik verrast Heracles met 'panenka-penalty'

AMATEURVOETBAL DETO wint eerste Tukker Cup, Avanti Wilskracht derde

30 juni DETO Twenterand heeft zaterdag een lang seizoen in stijl afgesloten: de ploeg uit Vriezenveen legde in Hengevelde beslag op de Tukker Cup. DETO was in de finale bij WVV'34 met maar liefst 7-1 te sterk voor Twenthe Goor.