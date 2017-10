Deze 11 amateurvoetballers staan in het Twentse dierendagelftal

ENSCHEDE - Het is 4 oktober, Dierendag! De dag dat menig huisdierbezitter zijn of haar trouwe viervoeter, kat, slang of konijn extra verwend. Wij doen het deze dag ietsje anders en geven elf amateurvoetballers die met een dierennaam door het leven gaan een podium. Zij vormen samen het enige, echte Tubantia-Dierendagelftal.

Vos

Het elftal is willekeurig samengesteld uit selectiespelers van zaterdag- en zondagteams. Van de derde divisie tot en met de vijfde klasse. De naam Vos of De Vos kwam veruit het vaakst voor. Om de diversiteit in het elftal hoog te houden, is er alleen plek ingeruimd voor Tom de Vos van Sportlust Glanerbrug (zat.).

DOS'37

Het Vriezenveense DOS'37 is goed vertegenwoordigd in het Dierendagelftal. Met Douwe Koebrugge en Wout Kikkert bestaat de defensie voor een groot gedeelte uit DOS-spelers. En dan is Danny Kikkert nog buiten de selectie gelaten...

NEO

Ook NEO beschikt over meerdere dierennamen in de selectie. Naast Stijn Baars, beschikt trainer Jan Willen van Holland ook over Stijn Hondeveld en Tim Bijker.