Deze clubs zijn al zeker van volgende ronde districtsbeker

HSC'21 boekt eerste zege van het seizoen ten koste van Quick'20

10 september HAAKSBERGEN - De derby in de derde divisie tussen HSC'21 en Quick'20 is met 2-1 gewonnen door de ploeg uit Haaksbergen. Bas Ter Hogt eiste een hoofdrol voor zich op door twee keer te scoren. Voor de ploeg uit Oldenzaal is het ook na speelronde drie wachten op de eerste overwinning.