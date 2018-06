Deze negen finales staan er op het programma in het amateurvoetbal

DETO - XerxesDZB

Zaterdag, 14.45 uur.

Inzet: plek in de hoofdklasse.

De nummer 5 van de eerste klasse D (DETO) tegen de nummer 3 uit 1A. Het Rotterdamse Xerxes speelde twee jaar geleden nog in de hoofdklasse, DETO voor het laatst in 2014. Het is een finale, maar ook niet helemaal. De verliezer krijgt nóg een extra kans op promotie. In een poule met twee andere teams wordt daar op 19 juni, 23 juni en 26 juni om gestreden. DETO wil het niet zover laten komen.

Suryoye-Med. - NEO

Zondag, 14.00 uur.

Inzet: plek in de tweede klasse.

De nummers 2 (Suryoye) en 3 uit de derde klasse A. Suryoye haalde in de competitie maar liefst zeventien punten meer dan NEO, maar wat zegt dat voor de finale van zondag? De twee eerdere ontmoetingen dit seizoen eindigden in een 5-1 zege voor Suryoye en een 3-3 gelijkspel. NEO kreeg in de nacompetitie nog geen tegendoelpunt, Suryoye moest twee keer tot het uiterste gaan (een keer winst na verlenging) om de eindstrijd te bereiken.

GA Kampen - Den Ham

Zaterdag, 15.00 uur.

Inzet: plek in de eerste klasse.

De nummer 2 uit de tweede klasse H (Den Ham) tegen de nummer 12 uit de eerste klasse D, die gaat voor handhaving. Den Ham hoopt een prachtig seizoen in stijl af te sluiten. Het kampioenschap zat er net niet in (Enter Vooruit eindigde bovenaan), maar promotie via de nacompetitie zal zeker als een kampioenschap worden gevierd. Den Ham speelde in 2000 voor het laatst in de eerste klasse.

VIOS Beltrum - MvR

Zondag, 14.00 uur.

Inzet: plek in de derde klasse.

De nummer 2 uit de vierde klasse C (VIOS) tegen de nummer 2 uit 4D. VIOS speelde nog nooit in de derde klasse, maar is in de winning mood. De laatste acht duels (zes in de competitie, twee in de nacompetitie) werden allemaal gewonnen. MvR, uit 's Heerenberg, is vernoemd naar Marinus van Rooijen, kapelaan met een verdienstelijk verleden, en een historische link naar Beltrum. In aanloop naar de finale is er dus ook een lesje geschiedenis.

LSV - Juventa'12

Zondag, 14.00 uur.

Inzet: plek in de derde klasse.

LSV werd tweede in de vierde klasse A en kan voor het eerst in de clubhistorie de stap naar de derde klasse maken. Juventa hoopt na een zwaar jaar (de trainer moest voor aanvang van de nacompetitie het veld ruimen) op handhaving. Twee hordes werden onder interim-coach Ercan Sancar met succes genomen door de fusieclub, nog eentje te gaan. Leuk detail: profspeler Thomas Bruns is zondag de assistent-coach bij Juventa.

SVBV - KSV

Zondag, 14.00 uur.

Inzet: plek in de vierde klasse.

De nummer 13 uit de vierde klasse C (KSV) hoopt bij de nummer 12 handhaving te bewerkstelligen. SVBV haalde in de competitie drie punten meer. In die competitie wonnen beide teams een keer van elkaar. SVBV bereikte de eindstrijd door in de vorige ronde Neede thuis na verlenging te verslaan, maar het ging na afloop vooral over knok- en scheldpartijen langs de kant. Hopelijk gaat het zondag alleen over voetbal.

FC Berghuizen - SV Enter

Zondag, 14.00 uur.

Inzet: plek in de vierde klasse.

Eén van de twee gaat degraderen en speelt na de zomer in de vijfde klasse, een niveau waarop beide clubs nog nooit acteerden. Dat willen ze in Oldenzaal en Enter ook graag zo houden, maar ja...

Sportlust Vr. - Diepenheim

Zondag, 14.00 uur.

Inzet: plek in de vierde klasse.

Hetzelfde verhaal als bij Berghuizen-Enter: één van deze huidige twee vierdeklassers gaat degraderen. Diepenheim won op 12 april (!) pas voor het eerst een duel en heeft sindsdien de smaak te pakken. Sportlust Vroomshoop won de laatste drie thuisduels, onder meer afgelopen weekeinde in de nacompetitie ruim van Mariënheem (3-0).

Delden - Angerlo Vooruit

Zondag, 14.30 uur.

Inzet: plek in de vierde klasse.

Wat een weelde in Delden: vele jaren eindigde de ploeg onderin de vijfde klasse, maar dit seizoen is alles anders. Delden haalde in de vijfde klasse B 51 punten, en dat is precies het aantal van de afgelopen drie jaar bij elkaar opgeteld! Tegenstander Angerlo Vooruit eindigde als tweede in 5D. Een van de teams gaat zondag promoveren.