Deze winter geen Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

Het is de eerste keer in de 44 jaar oude geschiedenis van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland dat het evenement geen doorgang vindt. Aan het toernooi, waarvan de meeste wedstrijden in Drenthe worden gespeeld, doen traditiegetrouw veel Twentse clubs mee.

De organisatie acht het onmogelijk aan de coronarichtlijnen te kunnen voldoen bij een dergelijk groot zaalvoetbaltoernooi, waar elke editie ruim 20.000 toeschouwers op afkomen. ,,En Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zonder publiek is ondenkbaar. Het toernooi is juist groot geworden dankzij de sfeer van het publiek. Het is uitgesloten dat we voor lege tribunes zouden gaan spelen”, aldus de organisatie. Het toernooi zou eind dit jaar en in het begin van 2021 worden gehouden.