Diego (HSC’21) bekeerde zich tot islam en scoort nu aan lopende band: ‘Mensen zeggen dat het toeval is, ik zeg van niet’

Het is ruim een uur voor zonsondergang. Diego van der Weide zit, geheel in ramadankleding, op de bank in zijn woonkamer in Enschede. Naast de bank staat een tafeltje met boeken, waaronder de Koran. Op de grond ligt zijn blauwe gebedskleed en op een tafel voor hem staat een schaaltje met dadels. „Die eten we als moslims iedere dag als we het vasten verbreken”, vertelt Van der Weide.



De 27-jarige Enschedeër vindt het goed dat we deze avond een inkijkje in zijn geloof nemen. „Voor ons als moslims is dit de mooiste maand van het jaar. Het verklaart waarom ik vorige week zoveel scoorde en dat ik bij HSC’21 nu zelfs gedeeld topscorer ben.”