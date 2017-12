Dikken van Haaksbergen naar Reutum: 'Een flinke uitdaging'

NagalmHAAKSBERGEN - Michael Dikken is bezig aan zijn derde seizoen bij vijfdeklasser vv Haaksbergen. Het eerste jaar was chaotisch, vorig seizoen was er verbetering zichtbaar en nu draait de club goed mee. Voor Dikken het moment om de stap te maken naar derdeklasser Reutum.

Chaos

Michael Dikken had wel even zijn twijfels tijdens zijn eerste seizoen bij Haaksbergen. Was dit wel wat de oud-speler van onder meer FC Twente, Heracles, NEC en HSC'21 wilde? "Het was een chaos. We hebben na dat seizoen duidelijke afspraken gemaakt. Op die manier doorgaan had geen zin", aldus de 49-jarige trainer.

Kwaliteitsinjectie

Vorig seizoen maakte hij al stappen met Haaksbergen en dit seizoen gaat het goed met de ploeg die de laatste jaren altijd onderin speelde in de laagste klasse van het amateurvoetbal. "Maar dat mag ook wel. We hebben een kwaliteitsinjectie gehad en dat zie je terug in de resultaten. Haaksbergen is een kleine club. We hebben geen A-jeugd en met het tweede elftal kunnen wij weinig, maar er staat een brede eerste selectie."

Wisselvallig

Haaksbergen beschikt, net als veel andere competitiegenoten, niet over een kunstgrasveld. Daarom kende het al enkele vrije zondagen. De zesde plek van Haaksbergen na acht duels spelen geeft daarom een vertekend beeld. Wint de club namelijk de inhaalduels van Lochuizen en Hoeve Vooruit, dan komt het op een tweede of derde plaats te staan. Dikken: "We doen het zeker goed, maar het spel is nog wisselvallig."

Uitdaging

Onlangs koos Dikken ervoor om Haaksbergen na dit seizoen vaarwel te zeggen. Hij kreeg de kans om hoofdtrainer te worden van derdeklasser Reutum en greep die met beide handen aan. Een flinke uitdaging. Reutum is nog kleiner dan Haaksbergen, maar presteert al jaren ontzettend goed. Is hij niet bang dat hij op een verkeerd moment instapt? "Reutum is een kleine club, maar de binding is er wel groot. Spelers vertrekken pas als het echt een stap omhoog is. Het is niet zoals bij stadse clubs, waar het elk seizoen afwachten is hoe je selectie er uitziet."