Dinsdag volop wedstrijden in 'Twentse Champions League'

AMATEURVOETBAL Maikel van Loon gehuldigd na 300e wedstrijd voor EMOS

20:55 ENSCHEDE - Maikel van Loon speelde afgelopen zondag zijn 300e wedstrijd voor EMOS en dat was volgens de vierdeklasser reden om de speler eens in het zonnetje te zetten. Na de wedstrijd tegen Sportclub Markelo (3-1 winst) werd de 36-jarige speler gehuldigd in het clubhuis.