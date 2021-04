Directeur KNVB over onrust onder Twentse clubs over voetbalschool: ‘Snap het gevoel, maar de leden hebben eigen vrijheid’

Dat zegt de directeur amateur- en vrouwenvoetbal in antwoord op vragen van Henk Bolhaar, de Twentse afgevaardigde van de ledenraad amateurvoetbal. De mail van Van der Zee is inmiddels naar alle betrokken partijen gestuurd. „We herkennen de zorgen bij de wijze waarop de samenwerking tussen Achilles E en PFA lijkt te worden ingestoken”, aldus Van der Zee. „Vanuit onze professionele inzichten en onze visie plaatsen wij ook vraagtekens bij het uiteindelijke rendement en de duurzaamheid van de door Achilles E gekozen koers. Op onderdelen lijkt de door Achilles E en PFA voorgestane weg, meer dan onwenselijk. Overigens baseren we dat gedeeltelijk op recente ervaringen van een (misgelopen) samenwerking tussen een amateurvereniging en een voetbalschool.”

Woede onder clubs groot

Op dit moment hebben 40 clubs in de regio zich verenigd. Die verenigingen hebben grote moeite met het feit dat ze jeugdleden kwijtraken aan Achilles, dat volgend seizoen gaat samenwerken met de voetbalschool PFA. Volgens de initiatiefnemers groeit de lijst met verontruste clubs nog steeds. De ledenvergadering van Achilles schaarde zich onlangs unaniem achter de plannen. Inmiddels hebben 75 spelers van clubs uit de gehele regio overschrijving aangevraagd. PFA heeft het voornemen volgend seizoen met zes teams onder de vlag van Achiles competitievoetbal te gaan spelen.

Quote Op sommige punten is de koers onwense­lijk, maar het is aan de (ouders van) de spelers om te bepalen bij welke club er wordt gespeeld Jan Dirk van der Zee, Directeur KNVB

Ruimte aan nieuwe initiatieven

Van der Zee wil ondanks de bezwaren geen verbod uitspreken over de samenwerking. „We vinden dat je binnen het amateurvoetbal ruimte moet (willen) laten aan nieuwe en andere initiatieven en werkwijzen”, zegt hij. „Ook als ze afwijken van wat er doorgaans gebeurt binnen onze amateurverenigingen. Dat dat dan soms schuurt is dan niet altijd te vermijden. Leden van de KNVB – voetballers, voetbalsters en verenigingen - hebben in hoge mate de vrijheid om hun eigen ambitie en koers te kiezen. Vanuit het perspectief van de spelers beschouwd: het is uiteindelijk aan (de ouders van) de spelers om te bepalen bij welke club wordt gespeeld. Die vrijheid is een gegeven. Die vrijheid is ook goed. Over het algemeen past het ons als voetbalbond om initiatieven die leiden tot meer en vaker met plezier voetballen te stimuleren. Mits ze (dus) passen binnen de gestelde kaders. We zijn er immers om de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen te (doen) bevorderen, zoals we in het doel van de KNVB hebben vastgelegd.”

Quote Een verbod is niet de juiste weg. Van het imago dat de KNVB een bond van wetten en regeltjes is, proberen we nu juist af te komen Jan Dirk van der Zee, Directeur KNVB

Snappen de bezwaren

Een van de bezwaren van de clubs is dat jonge spelers uit hun sociale omgeving worden gehaald. Van der Zee: „De visie dat verenigingen een brede(re) (maatschappelijke) rol en functie hebben, delen we van harte. Dat vanuit die visie Twentse verenigingen bezwaren hebben tegen de keuze van Achilles snappen we ook. Maar we hebben ook de overtuiging dat het uitvaardigen van geboden en verboden om iedereen op dit punt dezelfde visie aan te laten hangen, niet de juiste weg is. Van het imago dat de KNVB vooral een bond van wetten en regeltjes is, proberen we nu juist ook af te komen. Dit nog los van het feit dat sommige (keuze)vrijheden eenvoudigweg niet in te beperken zijn, ongeacht wat wij daar vanuit voetbal(technisch)-oogpunt van vinden.”

Dialoog cruciaal

Van der Zee hoopt dat alle partijen elkaar de komende tijd gaan vinden. „Dat er contacten en gesprekken zijn vind ik een goede zaak. Wij zijn er voor al onze leden. En bij verschillen van inzicht of zelfs geschillen tussen clubs, is dialoog cruciaal. We komen elkaar immers altijd weer tegen en hebben elkaar ook nodig”, aldus de directeur amateurvoetbal.