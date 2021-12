Directeur Van der Zee: ‘Amateurvoetbal staat voor een historische keuze’

ENSCHEDE - Gaat de competitie-indeling in het amateurvoetbal op de schop? Afgelopen weekeinde tijdens de najaarsvergadering van de ledenraad zou hierover eigenlijk een besluit worden genomen, maar er is gekozen voor een ‘tussenstap in het proces’.

Die tussenstap houdt in dat de KNVB in het voorjaar in gesprek gaat met de clubs om alle aspecten van de nieuwe voetbalpiramide te bespreken. De bond deed in september al wel een onderzoek onder alle spelers, trainers en bestuurders van standaardteams over de toekomst van het amateurvoetbal. Er ligt mede op basis daarvan een plan waar ook draagvlak voor is bij de belangenverenigingen in het amateurvoetbal. Zo worden op het landelijke niveau vier vierde divisies ingevoerd en verdwijnen de huidige hoofdklassen. Alle divisies krijgen een gemengde indeling van zaterdag- en zondagclubs. Momenteel is er vanaf de derde divisie nog een onderscheid tussen zaterdag en zondagvoetbal. De speeldag/aanvangstijdstip zal variëren. Vanaf het district blijft er vooralsnog wel een scheiding van speeldag, maar gaat er ook het nodige veranderen. Zo is het voorstel om 8 eerste klassen in te voeren (nu zijn dat er nog 11) om de voetbalpiramide gestructureerd door te laten lopen. Onder de 8 eerste klassen volgen 16 tweede klassen, 32 derde klassen en 64 vierde klassen. Tot slot zijn er nog 58 vijfde klassen.

Sterke scheefgroei

„Het amateurvoetbal staat voor een historische keuze”, schrijft directeur amateurvoetbal KNVB Jan Dirk van der Zee in zijn column. „Er is, doordat er steeds meer zondagclubs en eerste elftallen naar de zaterdag verhuizen, een sterke scheefgroei van de competities. Er is onvoldoende aansluiting tussen de districts- en landelijke poules en het tekort aan teams in de vijfde klasse groeit hard. Ook worden de derby’s per seizoen minder en gaat het aantal gereden kilometers omhoog. Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige competitieopzet positief wordt gewaardeerd, maar er tegelijkertijd grote vraag is naar meer derby’s en minder reistijd per wedstrijd. Mengen van het zaterdag- en zondagvoetbal wordt hiervoor als de beste oplossing gezien. ”

Ondanks veel lovende woorden voor het plan is er ook wel verzet, zo geeft Van der Zee aan. „Omdat het hoofdklassevoetbal zal worden vervangen door een vierde divisie en in de derde divisie voortaan ook gemengd wordt gespeeld. Belangrijkste discussiepunt: wie bepaalt de speeldag en de speeltijd?”

Duidelijkheid

Op 18 juni 2022, tijdens de voorjaarsvergadering van de ledenraad, moet er duidelijkheid komen of het plan doorgaat en in welke vorm precies. In het seizoen 2022/2023 zouden de eerste stappen in de uitvoering kunnen worden gezet met onder meer een versterkte degradatieregeling voor de periode van twee seizoenen. In het seizoen 2024/2025 moet de nieuwe voetbalpiramide gerealiseerd zijn.

Volledig scherm Jan Dirk van der Zee. © Erik van 't Woud