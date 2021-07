Dit is de indeling (en het speelschema) voor komend seizoen in de top van het amateurvoetbal

Hoofdklasse wel wijzigingen

In de hoofdklasse zijn er wel wat wijzigingen. Longa’30 en RKZVC verhuizen naar de hoofdklasse B (zondag). Door het wegvallen van Leonidas en het besluit van IFC om te stoppen met prestatief zondagvoetbal, zijn er 30 teams. Deze zijn geografisch verdeeld over twee poules van gelijke omvang. TOGB en VOC zijn vanuit de zuidelijke poule ingedeeld in de noordelijke poule en Longa ’30, RKZVC en Silvolde maken de omgekeerde beweging. Door een oneven aantal teams is er elke speelronde een ploeg vrij. De eerste derby tussen RKZVC en Longa is op 21 november in Zieuwent.