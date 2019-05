Dit is ’m: de topscorer van het amateurvoetbal!

Bijzonder

Afgelopen zondag schoot De Vries zijn ploeg, met de 1-0 en 2-0 tegen Twenthe, richting het kampioenschap van de derde klasse A. Het waren doelpunt 30 en 31. Maar niet alleen bij Eilermark liet De Vries van zich horen. In november vorig jaar maakte de Enschedeër in een oefenduel bij de Global Football Academy een schitterende goal, gescoord vanaf eigen helft. De treffer werd gefilmd en ging heel Nederland in. "In de competitie zou ik niet weten wat het mooiste doelpunt was. Vooral goals na een goede aanval, zoals tegen Avanti Wilskracht, zijn me bijgebleven. Dat ik meer goals heb gemaakt dan een spits uit de vierde of vijfde klasse, is wel bijzonder. Die scoren soms wel vijf keer in één wedstrijd."