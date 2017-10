Dit keer een kleine stunt bij Lochuizen - sc Neede

Lochuizen - Lochuizen was zondag op weg naar een nieuwe zege op grote broer Neede, maar het werd toch nog gelijk. De hele entourage was indrukwekkender dan de derby zelf: Lochuizen zakte in, Neede was slordig: 1-1.

Bijna duizend toeschouwers langs de lijn bij een duel in de vijfde klasse: Het lijkt een utopie. Maar bij de derby tussen Lochuizen en Neede was het realiteit.

Voor veel meer mensen was er ook geen plek op sportpark Nieuw Olthaar. Het hoofdveld was volledig 'ingepakt' tussen tientallen metersgrote spandoeken, van zowel Lochuizen als Neede. 'Liever arrogant en spelend op een plastic veld, dan spelers halen voor schoenen en wat zakgeld', gevolgd door een hashtag: #LochuizenKoopclub. Met die tekst reageerde de supportersvereniging van Neede op een spandoek van Lochuizen vorig jaar.

De hele entourage rondom het veld hield de gemoederen gedurende het duel meer bezig dan het spel zelf. En dat was misschien maar goed ook. Lochuizen zakte heel diep in en Neede speelde te slordig om kansen te creëeren. "Eigenlijk net zoals vorig seizoen", concludeerde Neede-aanvoerder Sem Kolkman. "Wij wilden hier absoluut winnen, zeker na de domper van vorig jaar. Lochuizen parkeert alleen maar de bus in de eigen zestien en dat is heel lastig voetballen", zegt de verdediger nadat hij met zijn ploeg de fanatieke fans van Neede heeft bedankt.

Hij baalt van het dure puntverlies, maar weet dat het ook anders had kunnen lopen. Pas enkele minuten voor tijd kwam zijn ploeg op gelijk hoogte.

Lochuizen kreeg over het hele duel één kans en die leverde een treffer op. Niels ten Elsen schoot een bal na een half uur spelen fantastisch binnen. "Dan denk je: daar gaan we weer. We speelden veel te slordig. In de slotfase voelde je dat wij zouden scoren. Met wat geluk win je zelfs nog", aldus Kolkman.

Neede had de zege goed kunnen gebruiken, want de ploeg wil dit jaar kampioen worden, maar speelde nu al drie keer gelijk. Rietmolen staat vier punten voor op de ploeg van Stijn Kistemaker.

Bij Lochuizen gaan de handen de lucht in na het eindsignaal van de arbiter. "Neede is twee klassen beter, dus wij zijn hier blij mee", reageert trainer Tonnie Schuurman. Hoe kan het dat zijn ploeg zoveel minder is dan Neede, maar opnieuw stunt?

"Het gaat maar om één ding en dat is scoren. Dat lukt Neede niet. Wij groeven ons helemaal in. Vandaag zeker, omdat wij vier basisspelers misten. Daar had Neede het moeilijk mee."