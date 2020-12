Dit vinden trainers van Excelsior’31 en HSC’21 van de nieuwe competitieopzet

HSC’21 stond na zes duels onderaan in de derde divisie van het zondagvoetbal. Je zou denken dat ze in Haaksbergen uitermate blij zijn dat er een streep gaat door de huidige stand. Toch is dat niet zo. „Ik had liever gezien dat de huidige competitie was uitgespeeld”, reageert trainer Daniël Nijhof. „Dan heb je veel wedstrijden en een grotere kans om de achterstand in te halen. Ik ga zeker niet klagen over de keuze die is gemaakt, maar een groot voordeel wil ik het ook niet noemen.”