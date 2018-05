Dit zijn de vijf interessantste amateurpotjes komend weekeinde

Vooruitblik amateurvoetbalENSCHEDE – Niet alle regionale amateurploegen komen dit weekeinde in actie. Officieel staat dit weekeinde namelijk ingepland als inhaalronde. Op zondag staat er echter een volledige speelronde op de rol en ook veel zaterdagteams halen in. Een overzicht:

Zaterdag, vierde klasse D

DKB – PH

Lange tijd leek PH zonder puntverlies de titel in de vierde klasse D te gaan pakken. In de laatste weken morsen de Almeloërs echter flink. Uit de laatste vier duels werden maar vijf punten gepakt. PH is nog steeds titelfavoriet, maar het kan zich zaterdag geen nederlaag bij nummer 4 DKB veroorloven.

Zondag, eerste klasse E

Longa’30 – RKZVC (zaterdag: 18.00 uur)

De derby tussen Longa’30 en RKZVC is misschien wel de mooiste derby van de regio. In elk geval de derby waar de meeste toeschouwers op af komen. Bovendien is de wedstrijd van zaterdag ook een ware topper, want één van beide ploegen gaat hoogstwaarschijnlijk de titel pakken. RKZVC heeft een punt meer en won de eerste derby met maar liefst 5-0. Kan Longa’30 zich revancheren?

Zondag, tweede klasse J

Bon Boys – SDC’12 (zaterdag: 18.00 uur)

In de tweede klasse J wacht een prachtige speelronde. Want naast de stadsderby’s Victoria’28 – Vogido en ATC’65 – Achilles’12 staat de topper tussen Bon Boys en SDC’12 op de rol. SDC’12 heeft de beste papieren voor de titel, maar TVC’28 is ook nog vol in de race. Nummer drie Bon Boys beleeft een sterk debuutseizoen in de tweede klasse, maar lijkt niet om de prijzen mee te kunnen doen.

Volledig scherm Blijdschap bij Reünie. Kunnen de Borculoërs zondag ook juichen? © Jan Houwers

Zondag, vierde klasse C

Reünie – FC Eibergen

Het Borculose Reünie kan zich zondag tot de eerste kampioen van de regio kronen. De ploeg van Arno Knapen beleeft een ijzersterk seizoen en steekt er met kop en schouders bovenuit uit in de vierde klasse C. Bij winst op nummer vier FC Eibergen kan geen enkele ploeg Reünie meer inhalen. Sportlust Glanerbrug kan overigens ook de eerste kampioen van de regio worden, als het zondagmiddag wint.