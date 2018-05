Dit zijn de vijf mooiste amateurduels van aankomend weekeinde

Vooruitblik amateurvoetbalENSCHEDE – In het amateurvoetbal staan nog twee speelronden voor de deur. De eerste kampioenen en degradanten staan al vast, maar in veel klassen moeten er nog meerdere beslissingen vallen. Aan spanning dus geen gebrek! Bekijk hier het overzicht met de vijf mooiste potjes.

Zaterdag, eerste klasse D

SVZW – DETO

De titelstrijd in de eerste klasse D is met afstand de spannendste van de regio. Misschien wel de spannendste in jaren. SVZW en Flevo Boys staan gezamenlijk aan kop met 59 punten. Dat is op het eerste oog niet heel bijzonder, maar dat beide ploegen exact hetzelfde doelsaldo hebben van 71-23 is nogal speciaal. Wordt het kampioenschap beslist op het doelsaldo? DETO won de eerste periode en kan promoveren via de nacompetitie.

Zaterdag, tweede klasse H

Enter Vooruit–Blauw Wit’66

Een klasse lager is de titelstrijd ook spannend. Enter Vooruit of Den Ham lijkt kampioen te worden. DOS Kampen heeft nog een minimale kans. Enter Vooruit verdedigt een punt voorsprong op Den Ham en heeft daarmee de beste papieren voor de titel. Dan moet er wel worden gewonnen van Blauw Wit’66, dat degradeert als het zaterdag niet wint. Enter is kampioen als het wint en concurrent Den Ham verliest van ASC’62.

Zaterdag, vierde klasse D

PH – SVV’56

PH pakt zaterdag hoogstwaarschijnlijk de titel in de vierde klasse D. Een titel die voorafgaand aan het seizoen enigszins werd ingecalculeerd door de Almeloërs. PH was dit seizoen oppermachtig, tot dat het onlangs even in een dipje terecht kwam. Dit dipje lijkt de titel echter niet in de weg te staan. PH heeft zaterdag aan een gelijkspel genoeg. Officieus is het zelfs al kampioen.

Zondag, tweede klasse J

TVC’28 – Overwetering

Vanaf de eerste speelronde was het spannend bovenin de tweede klasse J en stuivertje wisselen tussen meerdere teams. Uiteindelijk bleven echter alleen TVC’28 en SDC’12 over als serieuze titelkandidaten. Laatstgenoemde moest na een paar mindere resultaten afhaken, waardoor de ploeg uit Tubbergen dit weekeinde de titel kan pakken. Een zege op Overwetering volstaat.

Kan TVC'28 zondag juichen als het de titel binnenhaalt? © Emiel Muijderman