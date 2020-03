Dit zijn ze: de ‘eindstanden’ amateurvoetbal van seizoen 2019/2020

UPDATE Nieuwe voetbalver­e­ni­ging Hengelo begint pas in 2021

13:30 HENGELO - De gemeente is al akkoord met de oprichting van VV Suryoye en ook de inschrijving bij de KNVB is al rond. Toch gooit de coronacrisis roet in het eten voor de nieuwe Hengelose voetbalclub. Deelname aan de competitie wordt uitgesteld naar het seizoen 2021/2022.