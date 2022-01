‘Doel is om competitie in 2e en 3e divisie dit seizoen volledig uit te spelen’

Nu het erop lijkt dat de amateurvoetbalcompetitie begin februari weer kan worden hervat, heeft de CVTD alle clubs in de 2e en 3e divisies (54 in totaal) gevraagd hoe ze tegenover het uitspelen van de volledige competitie staan. ,,In de 2e en 3e divisie moeten natuurlijk meer wedstrijden (34) worden gespeeld dan in de lagere klassen”, zegt Sticker. ,,Het zou heel fijn zijn dat we na twee afgebroken seizoenen de competitie weer eens af zouden kunnen maken.”