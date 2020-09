Doelman AZSV kreeg geen enkele bal op goal

In dit eerste competitieduel maakte AZSV wederom indruk. De ploeg kwam totaal niet in de problemen. “Onze doelman Jasper te Kolste kreeg geen enkele bal op goal”, zag AZSV-trainer Dave de Jong. “Verdedigend stonden we heel goed. Na de 0-1 speelden we meer vanuit de omschakeling en hadden we nog meer met de ruimte moeten doen.” Nieuweling Koray Arslan, overgekomen van Excelsior’31, zorgde voor de 0-3.