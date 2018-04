Doelman Bakker vertrekt van DOS'37 naar Quick'20

Voordat de goalie vertrok naar de club uit Vriezenveen, keepte hij van 2013 tot en met 2016 bij PH. Bakker debuteerde op 15-jarige leeftijd (!) in het eerste elftal van de Almeloërs. Hierna braken nog meer mooie tijden voor hem aan. Zo eindigden hij en zijn team als tweede in zijn eerste seizoen, maakte Bakker indruk toen hij aantrad tegen de profs van Heracles en was er interesse van hoofdklasser Excelsior'31 in de doelman.