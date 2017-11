Doelman Hulzense Boys trots: 'Heel leuk dat ik nu gezien word als de redder'

KAMPEN - Bij Hulzense Boys ging dinsdagavond iets voor half elf alle aandacht uit naar Patrick Loohuis, nadat de doelman in de strafschoppenserie tegen eersteklasser KHC drie keer in de goede hoek lag. Door de bekerzege voegt Hulzense Boys zich bij de laatste zestien in de districtsbeker. Zelf blijft hij bescheiden. „Als doelman heb je niks te verliezen."

Als Loohuis in de 87ste minuut op de klok kijkt weet hij voldoende. Strafschoppen moeten de beslissing gaan brengen bij KHC - Hulzense Boys. Niet veel later scoort Hulzense Boys in de blessuretijd alsnog de winnende, maar de treffer wordt afgekeurd vanwege buitenspel. „Voor zover wij konden zien leek het een terechte beslissing. We hebben enorm veel strijd geleverd en deden zeker niet onder voor KHC. Misschien werden we wel enigszins onderschat door hun", vertelt Loohuis.

In de strafschoppenserie faalt Hulzense Boys tot twee keer toe vanaf elf meter, waardoor alle ogen gericht zijn op Loohuis, die vervolgens drie strafschoppen stopt. „In de bus terug naar huis dacht ik: heel leuk dat ik nu gezien word als de redder, maar er wordt altijd gewezen naar de spelers die missen. Als doelman heb je niks te verliezen. De spelers hebben er net zoveel aan gedaan als ik." De tactiek die hij had gekozen voor de strafschoppenserie, keepen vanuit een reflex, kon al snel overboord nadat KHC twee keer scoorde. „Daarna ben ik vol voor de hoek gegaan en dat hielp. Ik probeer het gevoel te omschrijven als een speler die in blessuretijd de winnende scoort."