Doelman Koetsier per direct gestopt bij Excelsior’31

‘Doodzonde’

„Het is doodzonde dat Melvin deze beslissing heeft genomen”, reageert coach Wouda. „De keepers zitten dichtbij elkaar, dat was vorig seizoen ook al zo. Maar uiteindelijk hebben we, ik beslis dat niet alleen, voor Anthony gekozen. En die keuze staan we volledig achter. We spelen op een dusdanig niveau waarop je ook keuzes moet maken. Nee, ik had niet zien aankomen dat Melvin direct zou stoppen. Ik kan daar een hoop van vinden, maar dat is niet relevant. We moeten het doen met de spelers die er zijn. Daar gaan we de competitie mee in en zaterdag het bekerduel tegen HSC spelen.”