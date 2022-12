Doelpunten gezocht voor zaterdagselectie FC Winterswijk nu de sterke spits ontbreekt

SVZW moet tijdens het duel van Oranje op het WK ‘gewoon’ voetballen

WIERDEN/HEERENVEEN - Heel veel amateurclubs hebben hun wedstrijd van komende zaterdag vervroegd. Dit omdat het Nederlands elftal die dag vanaf 16.00 uur op het WK speelt tegen de Verenigde Staten. Voor eersteklasser SVZW zit Oranje kijken er niet in. Sterker nog: de ploeg speelt tijdens Nederland - VS. Het uitduel in en tegen Heerenveen begint om 17.00 uur.

1 december