Doelpuntenmachine Buitenhuis van Bergentheim naar Den Ham

Buitenhuis (24) was de laatste jaren de productiefste speler van de bewoners van sportpark Moscou. Hij debuteerde in het seizoen 2013/2014. Individueel hoogtepunt was de competitie in 2016/2017, toen Buitenhuis het enorme aantal van 33 doelpunten liet noteren. In de recent afgebroken competitie was hij goed voor 11 treffers. Bergentheim haalde geregeld de nacompetitie, maar slaagde er nooit in om te promoveren.