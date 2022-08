Domper Excelsior‘31 in eerste duel: late nederlaag bij Barendrecht

Maurice (33) uit Hellen­doorn doet alles om het imago van scheids­rech­ters te verbeteren: ‘Aantal arbiters is meer dan gehalveerd’

HELLENDOORN - Maurice Paarhuis is net 16 als hij voor het eerst als officiële KNVB-scheids het veld op stapt. Maar de voetballers leren snel dat er met de puber niet te sollen valt. Nog steeds niet, al is de Hellendoorner 17 jaar later echt een andere scheidsrechter, als hij wedstrijden in de hoogste amateurklasse fluit.

16 augustus