Dorpsclub Saasveldia maakt indruk

Saasveldia is de afgelopen jaren de weg omhoog ingeslagen. De Saasveldse ploeg van verdediger Arnout de Lenne draait dit seizoen mee in de subtop van de derde klasse A en een ticket voor de nacompetitie is haalbaar. Dat zou een prestatie van formaat zijn. "Voor ons lijkt dat het maximaal haalbare. Dit is het beste team waarin ik bij Saasveld heb gespeeld", zegt de 27-jarige routinier. De Lenne zat ooit in de jeugdopleiding van Heracles, maar keerde terug naar zijn oude club op sportpark De Esch.