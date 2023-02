‘Dorpsclub Vogido’ wil in de toekomst meer dan een plek in de middenmoot van de derde klasse

Drie DVC’26-spe­lers krijgen rood na knokpartij met Grol-pu­bliek: ‘Meisje van 20 werd op haar bek geslagen, toen was het hek van de dam’

GROENLO - De voetbaltopper in de tweede klasse H tussen Grol en DVC’26 (eindstand 1-1) is na afloop ontaard in een ordinaire veldslag. Diverse Didamse spelers gingen op de vuist met een deel van het Grolse publiek.

22 januari