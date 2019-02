DOS’37 verder in bekertoernooi, DETO ligt eruit

De zondagderdeklasser uit Hengevelde kwam na 13 minuten nog wel op voorsprong maar kon die marge niet vasthouden. DOS had bij rust de voorsprong al te pakken (goals Maik Poelakker en Nick Wennink). In de tweede helft liep de thuisploeg uit naar 4-1 dankzij (wederom) Poelakker en Martijn Olde Olthof.

Aan de andere kant van sportpark Het Midden ging DETO met 2-0 onderuit tegen zondaghoofdklasser Silvolde. DETO kwam in de eerste helft op achterstand, mocht lang hopen op een gelijke eindstand maar zag de opponent in de 90e minuut de wedstrijd beslissen.

Vroomshoopse Boys slaagde er in extremis in om het tweede team van HSC'21 uit te schakelen. De ploeg uit Haaksbergen leek zich te plaatsen voor de volgende ronde, leidde met 2-0 maar zag in de 98e minuut de 2-2 op het scorebord verschijnen. Die klap kwam HSC in de beslissende penaltyserie niet meer te boven. De ploeg miste drie keer vanaf de stip, Vroomshoopse Boys kon een feestje vieren.