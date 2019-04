Dramatische middag voor HSC’21

In de openingsfase was de thuisploeg al de betere. Na twintig minuten leverde dat ook de 1-0 op na een makkelijk gegeven strafschop. Vlak voor rust liep GOES uit naar 3-0 door twee geweldige doelpunten. In de tweede helft kon HSC’21 het duel niet kantelen. De thuisploeg liep verder uit. GOES moest zelfs de Haaksbergse eer redden met een eigen doelpunt.