Dramatische middag voor Quick’20: 'We moeten ons diep schamen'

VELDHOVEN – Quick’20 heeft zondagmiddag niet voor een stunt kunnen zorgen op bezoek bij koploper UNA. In Veldhoven stond Quick’20 na een kwartier al met 3-0 achter. Het eindigde uiteindelijk zelfs in 5-1. Quick’20 speelde het grootste gedeelte van de tweede helft met tien man.

Quick’20 begon dramatisch tegen UNA. Na dertig seconden spelen scoorde de thuisploeg al via Teun Sebregts. Brian Boogers verdubbelde de score na tien minuten spelen zelfs, waardoor het weer een kansloze middag leek te worden voor Quick. Dat bleek, want nog twee minuten later zette Mart van de Gevel de stand op 3-0. En er was nog geen kwartier gespeeld in Veldhoven. ,,Hier moeten wij ons diep voor schamen. Je weet hoe UNA speelt en vervolgens geef je drie goals weg omdat je te hoog staat", baalde Quick-trainer Michel Steggink.

Na dit zwakke begin kwam Quick’20 iets beter in de wedstrijd. Het leverde tien minuten voor rust zelfs een treffer op via Jeroen Visscher. Na rust moest Quick’20 met tien man verder en UNA kreeg een strafschop. Mart van de Gevel schoot deze uitgelezen kans echter op Felix van Berkel, waardoor de score 3-1 bleef. Tien minuten voor tijd kreeg de thuisploeg wederom een strafschop. Brian Boogers benutte deze met een stiftje. Rob van Boekel maakte er nog 5-1 van. ,,De arbitrage was lachwekkend de tweede helft. De 4-1 was én geen strafschop én geen rood. Gelukkig is het niet van invloed geweest", aldus Steggink.

Door de nederlaag blijft Quick'20 hekkensluiter met vier punten. ,,We moeten de koppen nu bij elkaar steken, want op zo'n manier beginnen aan een duel dat kan in mijn ogen niet. Dan speel je niet als team", besluit Steggink.

UNA – Quick’20 5-1 (3-1).

1. Sebregts 1-0, 11. Boogers 2-0, 13. Van de Gevel 3-0, 36. Visscher 3-1, 80. Boogers 4-1 (strafschop), 84. Rob van Boekel 5-1.