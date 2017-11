Dramatische middag voor Quick’20

Quick’20 begon dramatisch tegen UNA. Na dertig seconden spelen scoorde de thuisploeg al via Teun Sebregts. Brian Boogers verdubbelde de score na tien minuten spelen zelfs, waardoor het weer een kansloze middag leek te worden voor Quick. Dat bleek, want nog twee minuten later zette Mart van de Gevel de stand op 3-0. En er was nog geen kwartier gespeeld in Veldhoven.