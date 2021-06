DRC 2012 ontbreekt komend seizoen met een eerste team in het amateurvoetbal

DRC probeerde de afgelopen periode om spelers aan de club te binden. „Dat is op zich wel gelukt, maar niet voor het eerste. Dat elftal valt compleet uit elkaar”, zegt voorzitter Jan Egberink. „We hebben komend seizoen vier lagere elftallen in plaats van de huidige twee, dat is het goede nieuws. Maar we zijn er helaas niet in geslaagd een nieuw eerste bij elkaar te krijgen.”