Drie kanshebbers; wie wordt de eerste kampioen van de regio?

Sportlust Glanerbrug

Na de eerste periode was het eigenlijk al duidelijk dat promovendus Sportlust Glanerbrug ook te sterk was voor de vierde klasse. Het gat met de achtervolgers was al dusdanig groot, dat het niet de vraag of, maar wanneer Sportlust zich tot kampioen zou kronen. Na enkele mindere resultaten kan het zondag zo ver zijn, aangezien de naaste belager LSV donderdag verrassend punten verspeelde. Wint Sportlust zondag thuis van Vasse, dan is het tweede kampioenschap in twee seizoenen tijd een feit.