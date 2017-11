Driedubbele breuk grensrechter na bizarre val bij AZSV

De grensrechter wilde in de elfde minuut een lange bal ontwijken en kwam ongelukkig ten val. Pieterse werd naar het ziekenhuis in Winterswijk vervoerd en daar bleek dat hij zijn kuitbeen en enkel op drie plaatsen had gebroken. Zondag mocht Pieterse terug naar zijn woonplaats Hoofddorp, maar moet later nog wel geopereerd worden.