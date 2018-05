Drienerlo heeft al 44 (!) voetballers gebruikt dit seizoen

Tweetal voetbal­vrou­wen verlaat Rigters­bleek voor Amerikaans avontuur

12:10 ENSCHEDE – Het is voor Amber van den Berg (17) en Carmen Koens (18) een prachtige week. Het tweetal speelsters van Rigtersbleek tekende deze week een contract bij Western Carolina University. Het duo ruilt het roodwit van Rigtersbleek in voor het paars van de universityclub die uitkomt in de NCAA Division 1 en gaat het voetballen daar combineren met een studie.