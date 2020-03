Drietal spelers van SVZW naar AJC’96

Seizoen amateur­voet­bal voorbij

23 maart Het betaald voetbal ligt vanwege het coronavirus langer stil. Aanvankelijk was besloten tot 6 april, maar dat is nu verlengd tot 1 juni. De regering besloot vanavond dat ook samenkomsten met minder dan 100 personen verboden zijn. Dit betekent ook dat het voetbalseizoen bij de amateurs ten einde is.