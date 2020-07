Drukte in de vierde klasse zaterdag: ‘In de groepsapp al de vraag welke competitie de sterkste is’

Vorig seizoen waren de regionale clubs nog verdeeld over twee vierde klassen. Komend seizoen zijn dat er drie, zo blijkt uit de indeling. Nieuwkomer Barbaros zit in de vierde klasse G, een competitie waarin ook stagenoot Juliana’32 is ingedeeld. De andere Hengelose ploegen zitten in 4F. In diezelfde klasse begint Juventa’12 aan het avontuur op zaterdag. In 4E treffen onder meer de Rijssense teams, net als GFC, in 4E een aantal nieuwe tegenstanders. „In de groepsapp ging het er al over welke klasse sterker is: die waar we nu in komen of die van afgelopen seizoen”, reageert SV Rijssen-trainer Gerard Willems.