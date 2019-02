DSVD heeft punten nodig en moet hard blijven werken

Hij heeft wel eens eenvoudigere duels gespeeld in zijn leven. DSVD-aanvoerder Peter Spekhorst beleefde een vervelende middag bij Avanti Wilskracht. De 28-jarige verdediger werd na een uur, door een wissel, verlost uit zijn lijden. Spekhorst moest het op de linkerflank keer op keer afleggen tegen de snelle Avanti-speler Lars Nijland. "Tja, ik ben nou eenmaal niet de snelste en heb andere kwaliteiten", zei Spekhorst nuchter. "Ik word normaal eigenlijk nooit gewisseld." Een schrale troost: Spekhorst was zeker niet de enige die worstelde. DSVD kwam nauwelijks in het stuk voor.