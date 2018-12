DSVD strijdend naar een gestolen zege

NEO-trainer Jan Willem van Holland had vrijdag bij de afsluitende training van zijn ploeg al aan zijn spelers gezegd dat de wedstrijd bij DSVD waarschijnlijk niet door zou gaan. "Normaal gesproken hadden we al winterstop. Maar ik moet zeggen dat het veld, ondanks de vele regen die is gevallen, er nog goed bij ligt", zei Van Holland een paar minuten voor de wedstrijd. Zijn collega-trainer is deze zondag afwezig. DSVD-coach Niki Leferink had al een vakantietripje geboekt. Daarom staat assistent-trainer Tim Steffens voor de groep. Ook hij had niet verwacht dat het duel met zulke slechte weersomstandigheden door zou gaan. "Mede door een zandlaagje dat over het veld is gestrooid, is het gras gelukkig prima bespeelbaar. Het is verbazingwekkend hoe goed het er bij ligt. We zijn blij dat we konden spelen."

Kansen

Ruim honderd voetballiefhebbers, waaronder ook neutrale toeschouwers, zien in Deurningen een veel beter NEO. Het regent niet allen waterdruppels in Deurningen, maar ook kansen voor de gasten. Waar NEO echter meerdere keren de paal raakt, heeft DSVD slechts één kans nodig om het net te vinden. Nog in de eerste helft zet oud-prof Patrick Gerritsen zijn ploeg zelfs op een 2-0 voorsprong. En dat terwijl NEO de baas is op het veld en bij vlagen goed voetbal laat zien. "Het was het spelbeeld dat we vooraf hadden verwacht", meende DSVD-coach Steffens. "Zij de voetballende en wij de hardwerkende ploeg. We hebben het goed gedaan. Dat we daarbij wat geluk hadden, is meegenomen. Maar soms heb je dat nodig. We waren scherp in de omschakeling en hebben effectief gebruik gemaakt van de mogelijkheden."

In de tweede helft probeerde NEO de 2-1 te scoren, maar de bal vanaf de flanken voor het doel gooien hielp ook niet. In de omschakeling kon DSVD zelfs nog 3-0 maken. Maar zover kwam het niet.

Frustratie

Bij NEO was de frustratie groot. Aanvaller Ron Spoler kon het een paar minuten na het laatste fluitsignaal nog niet geloven. Zoveel kansen, maar geen goals en met lege handen terug naar Borne. "Voordat de 1-0 viel, hadden we al drie keer kunnen scoren. Dit is zo zonde. Na die 2-0 zag je dat het heel lastig werd om nog terug te komen. Zeker op zo'n veld", aldus Spoler. "De laatste vijf wedstrijden hebben we een goede reeks neergezet. Maar dat was voornamelijk op kunstgras. Wij moeten het van het voetbal hebben en op zo'n veld als dit gaat het om fysieke duels en daar is DSVD goed in. Ik denk dat wij op dat vlak te weinig karakter op de mat hebben gelegd. Maar als we de kansen hadden afgemaakt, was het een ander verhaal geweest."